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НовостиОбщество5 декабря 2022 14:03

Депутаты окончательно запретят петербуржцам курить кальяны в коммунальных квартирах

Речь идет о местах общего пользования: кухнях, ваннах и туалетах
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Депутаты окончательно запретят кальяны в коммуналках.

Депутаты окончательно запретят кальяны в коммуналках.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские депутаты запретят курить кальяны в общих местах коммунальных квартир: на кухнях, в коридорах, ванных комнатах и т.д. На самом деле, запрет уже есть, но он касается только табачных изделий табака. А кальяны, в том числе безникотиновые, под действие закона не попадали. На это было много жалоб.

- Поправки, которые будут внесены в городской закон «Об ограничении курения табака» не меняют ситуацию кардинально. Курить в общих местах коммуналок и общежитий все так же будет нельзя, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Курильщикам оставят право дымить лишь в своих личных комнатах, а за остальное предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 рублей.