В Купчино планируют открыть новый парк на линии «Ижорского рубежа»

Когда начнется создание парка, пока не уточняется. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У крупного парка Героев-Пожарных во Фрунзенском районе может появиться еще один зеленый сосед – власти Петербурга задумали открыть новый парк на «Ижорском рубеже». Такими планами в своем традиционном радиообращении на «Радио России» поделился губернатор Александр Беглов.

- Планируем создать еще один парк, который будет посвящен обороне Ленинграда. Он будет расположен на линии укреплений – «Ижорский рубеж». Там сохранились даже доты времён Великой Отечественной войны, - рассказал градоначальник.

Пока сроки начала строительства парка, даты его открытия и облик не озвучиваются. Тем временем, городские власти вместе с министром МЧС Александром Куренковым открыли вторую очередь парка Героев-Пожарных. Общая площадь зеленого пространства составляет почти 55 гектаров, его облагородили, обставили детскими и спортивными площадками и новейшим освещением. Позднее там намерены установить памятник пожарным и спасателям.