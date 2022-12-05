Суд в Петербурге продлил арест экс-главе Калининского района Ивану Громову

Ивана Громова арестовали 7 декабря 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд в Петербурге продлил арест бывшему главе Калининского района. Иван Громов обвиняется в мошенничестве на почти 245 миллионов рублей. Экс-чиновник был задержан еще 7 декабря 2021 года. А сегодня прошло судебное заседание, и мера пресечения осталась прежней – следственный изолятор.

- Громов и защитники возражали, просили изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. Они говорили о том, что у Громова нет намерений прятаться, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

По итогам судебного заседания, Иван Громов останется под стражей еще до 23 февраля 2023 года.

Напомним, уголовное дело бывшего чиновника связано совсем не с постом главы района. Ведь Калининский район он возглавлял всего три недели. По версии следствия, Громов совершил преступления, занимая пост главы Комитета по информации и связи Петербурга.