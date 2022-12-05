Более полутора тысяч человек спасли сотрудники МЧС Петербурга в 2022 году

Подвиги спасателей планируют увековечить в памятнике для парка Героев-Пожарных. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники петербургского управления МЧС подвели промежуточные итоги работы за этот год. За девять месяцев спасатели сохранили жизни 1500 человек, а выезжали на помощь более 54 тысяч раз. В прямом смысле и в огонь, и в воду, и на места ДТП. Такими цифрами поделился в своем традиционном радиообращении на «Радио России» губернатор Александр Беглов.

Подразделениям противопожарной службы города подарили новые образцы спасательной техники – за отличную работу. Новинки вручал градоначальник вместе с министром МЧС Александром Куренковым.

- Это пожарные машины, цистерны, техника для спасения на водах, - поделился подробностями Беглов.

Кстати, подвиги спасателей скоро увековечат в памятнике для парка Героев-Пожарных во Фрунзенском районе. По словам губернатора, скульптура будет посвящена пожарным, тушившим гостиницу «Ленинград» в 1991 году, и современным спасателям, восстанавливающим сейчас город-побратим Мариуполь.