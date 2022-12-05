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НовостиАвто5 декабря 2022 16:44

Более 800 нарушений ПДД за месяц зафиксировали камеры на дорогах в Петербурге

Почти 95% из них – нарушения ограничений скорости
Анастасия НУРАДИЛОВА
В городе установлены более 900 комплексов фиксации

В городе установлены более 900 комплексов фиксации

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге камеры фотовидеофиксации зафиксировали более 800 тысяч нарушений правил дорожного движения в ноябре. Почти 95% из них – нарушения ограничений скорости. Об этом сообщили в Смольном.

- Еще 2% - это нарушения, связанные с проездом на запрещающий сигнал светофора, в том числе за стоп-линию, или же движение или остановка на полосе, которая предназначена для автобусов и такси. 1% нарушителей ехали по обочине, - сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи Петербурга.

Напомним, в городе установлены более 900 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе и 44 передвижных комплекса. По сравнению с прошлым годом, в Петербурге снизилось количество ДТП и смертность в дорожных авариях.

Камеры устанавливают в тех местах, где наиболее вероятны дорожно-транспортные происшествия. Список таких участков дорог утверждает ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт Петербургу и Ленинградской области.