Роспотребнадзор провел исследование воздуха после пожара в автосервисе в Василеостровском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезный пожар произошел в автосервисе в Василеостровском районе Санкт-Петербурга вечером 5 декабря 2022 года. Мощное пламя охватило порядка 120 квадратных метров постройки, а густой дым заволок весь район. После того, как спасатели потушили огонь, сотрудники Роспотребнадзора направили на место передвижную лабораторию, чтобы обследовать воздух вблизи жилой застройки.

- Согласно результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха, концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения, - говорится в отчете ведомства.

Напомним, что пожар произошел на Шкиперском протоке. Из-за того, что огонь очень быстро распространился, пожару был присвоен повышенный номер 1 БИС. С пожаром боролись 30 спасателей и шесть единиц техники. Пострадавших нет.