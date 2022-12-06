Около 40 новых кафе и ресторанов открылись в центре Петербурга с начала года

В центре Петербурга с начала года открылись почти 40 новых точек общепита Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Санкт-Петербурга с начала года активно менялась жизнь кафе и ресторанов. Так, за три квартала 2022 года в городе, на центральных улицах, открылись почти 40 новых точек общепита, но при этом закрылись 25 заведений. Об этом 6 декабря пишет газета "Петербургский дневник".

- За три квартала 2022 года в центре Петербурга закрылись 25 кафе и ресторанов, а открылись 37 заведений, - сообщает издание.

Так, каждая вторая новая точка - это кафе или ресторан. Все остальные это кофейни или же пекарни-кондитерские. Новые заведения расположились на Невском проспекте и Старо-Невском, на улице Рубинштейна, Большой Конюшенной, а также Большом проспекте на Петроградке.

Отмечается, что в этом году сфера общепита показала рост. Для примера, в 2021 году в центре города прекратили свою работу 43 заведения, а открылись 33.