Метрополитен Петербурга не смог найти подрядчика для ремонта станции «Ладожская»

Смольный не нашел подрядчика для капремонта станции метро "Ладожская" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Метрополитен Санкт-Петербурга не смог найти подрядчика для ремонта станции "Ладожская". Специалистов искали с помощью конкурса на госзакупках. Был объявлен аукцион, однако претендент объявился лишь один, который, по какой-то причине, не устроил заказчика. Информация об этом появилась на портале госзакупок 5 декабря 2022 года.

- Закупка признана несостоявшейся. Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены, - говорится на портале.

Стоимость работ по капитальному ремонту вестибюля, а также эскалаторов станции "Ладожская" оценивалась в 2,3 миллиарда рублей. Конкурс был объявлен еще в середине ноября, однако появился лишь один претендент, предложение которого было признано не соответствующим требованиям. Комиссия отметил, что компания в своем предложении просто повторила цифры из технического задания.