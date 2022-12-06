Движение транспорта ограничат в трех районах Петербурга с 8 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 8 декабря 2022 года запланированы ограничения движения в трех районах города. Так, с 8 по 12 декабря на время прокладки газопровода будет полностью закрыт проезд по Ярославскому проспекту у улицы Сергея Марго в Выборгском районе. Об этом предупредили в ГАТИ.

- Также с 8 по 21 декабря будет закрыт проезд по Большой Озерной улице от Малой Озерной до дома 40 по Большой Озерной, - рассказали в инспекции.

В Калининском районе с 8 декабря по 7 января 2023 года ограничат проезд на перекрестке Руставели и Луначарского, а до 9 января будет ограничено движение на пересечении Гражданского и Луначарского.

В Невском районе до нового года будет ограничен проезд по проспекту Обуховской Обороны от Рабфаковской улицы до Шлиссельбургского проспекта, а также по Мурзинского улице возле проспекта Обуховской Обороны.