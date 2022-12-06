Петербург и Москва стали лидерами по подорожанию жизни среди крупных городов мира

Жить в Петербурге стало дороже. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург и Москва стали городами, где сильнее всего повысилась стоимость жизни. За год Северная столица России и столица официальная поднялись сразу на 70 и 88 строчек соответственно.

- В 2022 году среди крупнейших городов мира Москва заняла 37 место, Санкт-Петербург - 73 место, - говорится в ежегодном исследовании «Всемирный индекс стоимости жизни» (WCOL) журнала The Economist EIU.

Подняться в рейтинге российским столицам «помогли» выросшие цены.По оценке экспертов издания, в Москве инфляция за год составила17,1%, а в Петербурге — 19,4%. При том, что в среднем в крупных городах жизнь подорожала на 8,1%.

Самым дорогим мегаполисом на пару стали Сингапур и Нью-Йорк, сместившие с первой строчки Тель-Авив. Дешевле всего жить в столицах Сирии (Дамаск), Ливии (Триполи) и Ирана (Тегеран).