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НовостиЭкономика6 декабря 2022 14:57

Петербург и Москва стали лидерами по подорожанию жизни среди крупных городов мира

Северная столица поднялась сразу на 70 строчек рейтинга
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Жить в Петербурге стало дороже.

Жить в Петербурге стало дороже.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург и Москва стали городами, где сильнее всего повысилась стоимость жизни. За год Северная столица России и столица официальная поднялись сразу на 70 и 88 строчек соответственно.

- В 2022 году среди крупнейших городов мира Москва заняла 37 место, Санкт-Петербург - 73 место, - говорится в ежегодном исследовании «Всемирный индекс стоимости жизни» (WCOL) журнала The Economist EIU.

Подняться в рейтинге российским столицам «помогли» выросшие цены.По оценке экспертов издания, в Москве инфляция за год составила17,1%, а в Петербурге — 19,4%. При том, что в среднем в крупных городах жизнь подорожала на 8,1%.

Самым дорогим мегаполисом на пару стали Сингапур и Нью-Йорк, сместившие с первой строчки Тель-Авив. Дешевле всего жить в столицах Сирии (Дамаск), Ливии (Триполи) и Ирана (Тегеран).