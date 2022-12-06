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НовостиОбщество6 декабря 2022 15:32

Петербурженка отсудила 70 тысяч рублей у сервиса доставки за шум под окнами

Из-за работы организации женщина и ее дети дышали выхлопными газами и не высыпались
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд принял решение в пользу петербурженки

Суд принял решение в пользу петербурженки

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге многодетная мать отсудила компенсацию у сервиса доставки продуктов. Женщина получила от компании более 70 тысяч рублей. А все из-за того, что работники громко загружали и разгружали продукцию под окнами квартиры, где живет петербурженка со своими тремя детьми.

- Женщина заявила, что деятельность сервиса доставки ухудшает условия проживания людей в жилых зданиях, - сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Петербурженка жаловалась на то, что из-за выхлопных газов автомобилей ухудшается здоровье у нее и ее детей. А из-за шума малыши не высыпаются, их привычный образ жизни нарушен. Сервис доставки продуктов при этом уже третий раз привлекают к административной ответственности за нарушения по уровню шума.

Задолженность в размере 70 тысяч рублей была списана с банковского счета компании. Деньги перечислены петербурженке.