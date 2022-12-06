Петербургский бренд косметики «Леврана» запустит производство в Сербии

Сейчас компания регистрирует юридическое лицо в Сербии Фото: Артем КИЛЬКИН

Производитель косметики «Леврана» планирует перенести часть бизнеса в Сербию. При этом, сейчас завод компании работает только в Петербурге. Персонал уже готовится к релокации, а руководство ищет площадку. Переезд стал вынужденным и связан с санкциями.

- С 8 января следующего года будет введен запрет на транзит российской косметической продукции по территории Евросоюза. Не понятно, как товары будут попадать клиентам в Сербию, Македонию и другие страны, - пишет РБК со ссылкой на основателя компании Леонида Леврана.

Кроме этого, у владельцев производства могут возникнуть проблемы из-за того, что грузы попадают в Россию обходными путями. Скоро будет введено наказание за это. От импортного сырья в производстве косметики зависит многое.

Сейчас компания регистрирует юридическое лицо в Сербии. По предварительной информации, переезд со всем оборудованием обойдется в 20 миллионов рублей. Производство в Сербии планируют открыть в феврале-марте 2023 года.