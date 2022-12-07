Главную новогоднюю елку Петербурга привезли на Дворцовую площадь

Главную новогоднюю ель Петербурга устрановили на Дворцовой площади Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербург привезли главную новогоднюю елку. Ее уже начали устанавливать на Дворцовой площади, где она будет стоять до середины января и радовать жителей и гостей города. Прибыла в Северную столицу 23-метровая ель в ночь на 7 декабря 2022 года из Приозерского района Ленинградской области.

Известно, что в этом главная красавица города обошлась бюджету в почти 7 миллионов рублей. Это на 1,5 миллиона больше, чем в прошлом году. Несмотря на то, что власти Петербурга решили сэкономить на праздновании Нового года, отказавшись от праздничного концерта и фейерверка, на елке все же экономить не стали.

А вот украшать ель будут также, как и в прошлом году, с стиле ретро. Вскоре на елке появятся флажки, фонарики, щелкунчики и другие уже известные горожанам украшения. Полностью дерево будет украшено к 20 декабря.