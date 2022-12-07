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НовостиОбщество7 декабря 2022 5:32

Главную новогоднюю елку Петербурга привезли на Дворцовую площадь

Лесную красавицу привезли на из Приозерского района
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Главную новогоднюю ель Петербурга устрановили на Дворцовой площади

Главную новогоднюю ель Петербурга устрановили на Дворцовой площади

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербург привезли главную новогоднюю елку. Ее уже начали устанавливать на Дворцовой площади, где она будет стоять до середины января и радовать жителей и гостей города. Прибыла в Северную столицу 23-метровая ель в ночь на 7 декабря 2022 года из Приозерского района Ленинградской области.

Известно, что в этом главная красавица города обошлась бюджету в почти 7 миллионов рублей. Это на 1,5 миллиона больше, чем в прошлом году. Несмотря на то, что власти Петербурга решили сэкономить на праздновании Нового года, отказавшись от праздничного концерта и фейерверка, на елке все же экономить не стали.

А вот украшать ель будут также, как и в прошлом году, с стиле ретро. Вскоре на елке появятся флажки, фонарики, щелкунчики и другие уже известные горожанам украшения. Полностью дерево будет украшено к 20 декабря.