Толпа людей собралась на вход в метро «Комендантский проспект» в Петербурге Фото: Роман ЛЯЛИН

Утро на станции метро "Комендантский проспект" в Санкт-Петербурге начинается традиционно. На вход собралась огромная толпа людей. Очередь растягивается от самых эскалаторов до входных дверей. Об этом сообщают пассажиры метрополитена.

- Огромная очередь на вход в метро. Как обычно, приходится толпиться по несколько минут, - рассказали пассажиры.

На вход к эскалаторам на станции работают восемь турникетов. Однако, этого не достаточно для того, чтобы пропустить всех желающих спуститься на станцию. Тем более, что на эскалаторы все пассажиры одновременно поместиться не могут.

Отметим, что ситуация на станции метро - не коллапс, а совершенно обычная для данного вестибюля в это время дня.