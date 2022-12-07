Пассажиры автобусов и троллейбусов идут пешком к метро из-за пробки на юге Петербурга

Пассажиры пошли пешком к метро на проспекте Ветеранов. Фото: vk.com/spb_today

Снегопад и загадочная пробка привели к полной остановке троллейбусного движения на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова. Из-за этого пассажиры общественного транспорта вынуждены стройными рядами идти до метро пешком.

- Пробка жесткая от Голикова, все идут пешим до метро. Причина не ясна, аварии не было, - пишут горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сами пассажиры грешат на снег, из-за которого на дорогах образовалась каша и произошло множество ДТП - значки аварий покрыли всю онлайн-карту Петербурга. Но в данном случае причиной неудобств стала поломка автобуса, о чем в комментариях написали пользователи соцсетей.