Пожилого мужчину задержали за изнасилование 12-летней девочки в Петербурге

Пожилого петербуржца заподозрили в педофилии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала пожилого мужчину по подозрению в педофилии. 61-летнего местного жителя обвиняют в том, что он изнасиловал 12-летнюю девочку. Об этом в правоохранительные органы заявила мать ребенка, рассказал АН "Оперативное прикрытие".

- 6 декабря в полицию Красного Села 33-летняя местная жительница принесла заявление на 61-летнего мужчину. В заявлении говорилось, что с 3 на 4 декабря в квартире на Гатчинском шоссе он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 12-летней дочери, - сообщил источник.

Однако не уточняется, как именно ребенок оказался в квартире с незнакомым мужчиной, да еще и ночью. Тем не менее, следователи уже провели проверку, а Следственный комитет города возбудил уголовное дело. Известно, что подозреваемого задержали. Проверки продолжаются.