Два мигранта задержаны за убийство девушки в Ленобласти

Следователи раскрыли дело об убийстве девушки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи областного управления СК раскрыли дело об убийстве 20-летней девушки, тело которой в октябре 2021 года было найдено в Лесу во Всеволожском районе. Эксперты сразу заметили на трупе следы насилия, однако найти убийц быстро не получилось. Но через год следователи вышли на след подозреваемых.

- Ими оказались двое безработных граждан из ближнего зарубежья, 1994 и 1996 года рождения, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ленобласти.

Было установлено, что 18 сентября 2021 года младший из мужчин похитил свою землячку и вывез ее на машине в лес. Там, в ходе конфликта, он дважды выстрелил в девушку из травматического пистолета. А потом до смерти забил железкой по голове.

Затем попросил приятеля помочь избавиться от трупа и орудий преступления. Тот согласился. Сейчас оба мужчины арестованы. Их обвиняют по статьям Убийство» и «укрывательство преступления».