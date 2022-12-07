Две легковушки попали в ДТП на КАД Петербурга во время снегопада Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге уже второй день подряд сильный снегопад. Дороги замело, поэтому на трассах города авария за аварией. Так, на внутреннем кольце КАД на севере города столкнулись все легковые машины и обе улетели в отбойник. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- Скоростной режим никто не хочет соблюдать. Я сегодня ехала спокойно так мне сзади сигналили, я проигнорировала, обогнал и он дальше полетел остальных обгонять, это я к тому что сумасшедших много кто гоняет. Вот итог, - отметила одна из автомобилисток.

Что касается участников аварии, то очевидцы не сообщают, серьезно ли пострадали автомобили, а также водители и пассажиры. Судя по кадрам с места ДТП, все отделались лишь небольшим испугом.

Напомним, что на Мурманском шоссе на заснеженной дороге развернуло фуру, из-за чего проезд в сторону города оказался перекрыт.