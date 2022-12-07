Спрос на жилье смещается из Петербурга в Ленинградскую область Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество сделок на первичном рынке жилья в Петербурге снизилось на шесть процентов, а в Ленобласти, наоборот, выросло на девять процентов. По мнению экспертов, спрос перемещается из Северной столицы в область, потому что там цена на жилье ниже.

- В Петербурге в ноябре 2022 года продано 3132 квартиры. При этом средняя цена проданного жилья сократилась на два процента. А средняя цена квадратного метра упала с 226,5 тысяч рублей до 223,7 тысяч рублей, - пишет РБК со ссылкой на Dataflat.ru

По сравнению с ноябрем прошлого года выручка застройщиков в Петербурге снизилась на 37 процентов. В 2021 году она составила 45,2 миллиарда рублей. А продажи квартир по сравнению с тем периодом сейчас сократились на 47 процентов.

Напомним, в январе в Петербурге ожидаются небольшие скидки на жилье в новостройках. Но обвала цен при этом эксперты не прогнозируют.