Более 400 километров тепловых сетей заменят в Пушкинском и Колпинском районах Петербурга

Изношенные трубы заменят в двух районах Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Пушкинском и Колпинском районах Петербурга к 2030 году реконструируют тепловые сети. В порядок приведут 41 котельную. Восемь из них будут переведены на экологичные и экономичные виды топлива.

- Будут модернизированы семь тепловых пунктов, заменены 406 километров изношенных тепловых сетей – это почти 63% от всех трубопроводов в двух районах, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Благодаря автоматизации котельных планируется сократить эксплуатационные затраты и повысить экономическую эффективность источников. После отказа от угля улучшится экологическая обстановка в районах.

Напомним, в 2020 и 2021 году в Пушкинском и Колпинском районах были обновлены 37 километров изношенных сетей. До конца этого года эта цифра достигнет 48,8 километров.