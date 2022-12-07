Суд в Петербурге отменил штраф призывнику за неявку в военкомат Фото: Олег ЗОЛОТО

Колпинский районный суд отменил постановление военного комиссара о штрафе за неявку в военкомат. Призывник обратился в суд в октябре этого года. Он рассказал о том, что два раза появлялся в военкомате по повестке, но все равно получил протокол об административном правонарушении.

- У парня есть удостоверение об отсрочке. Но во время частичной мобилизации его вызывали в военкомат 29 сентября и 17 октября. А штраф ему назначен за неявку 6 октября. При этом, сам призывник не знал, что нужно было прийти, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

При этом, парень пояснил, что в протоколе было не верно указано его место рождения. Кроме этого, там написано, что о составлении протокола призывника уведомляли, но сделано этого не было. Суд отменил постановление военного комиссара и прекратил производство по делу из-за недоказанности обстоятельств.