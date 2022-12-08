Самой высокооплачиваемой вакансией декабря 2022 года в Петербурге стал врач-флеболог

Самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Санкт-Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря 2022 года в Санкт-Петербурге. Как ни странно, в список не попали IT-специалисты. Зато на первом месте в Северной столице оказались врачи. Об этом в своем исследовании 8 декабря сообщает сервис SuperJob.

- В Петербурге в топе зарплатных предложений декабря — врачи. Также в Северной столице в топ-5 вошла вакансия аналитика операционной эффективности, - говорится в исследовании.

Так, врачу-флебологу в Петербурге предлагается зарплата от 180 тысяч рублей в месяц. На втором месте по уровню зарплаты оказался аналитик операционной эффективности. У специалиста должен быть опыт не менее двух лет, высшее образование и опыт работы с большими массивами данных. За это работодатель готов платить специалист от 160 тысяч рублей. Зарплату в 150 тысяч рублей и выше также предлагают главным бухгалтерам, начальнику сметно-договорного отдела и менеджерам по продажам строительных материалов.