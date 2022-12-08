Петербургские паралимпийцы получат премии от правительства города

Петербургские паралимпийцы получат премии Правительства города Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Санкт-Петербурга наградит паралимпийцев из Северной столицы, которые участвовали в Летних играх. В этом году город на Неве представляли 35 спортсменов. Они приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике, настольному теннису, плаванию и фехтованию и завоевали 22 золотых, 19 серебряных и 14 бронзовых медалей. Об этом 8 декабря 2022 года рассказали в Смольном.

- В связи с санкциями, введенными Международным Паралимпийским комитетом и международными спортивными федерациями в отношении российских спортсменов, в России провели соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» по спорту лиц с поражением ОДА, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по футболу лиц с заболеванием ЦП, тхэквондо среди мужчин, женщин, - пояснили в городской администрации.

Игры прошли в Сочи. В соревнованиях приняли участие более 1,2 тысячи спортсменов из 11 стран мира.