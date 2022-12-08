Трехлетний ребенок умер после домашнего лечения родителей в Петербурге

Трехлетний ребенок неожиданно скончался на Пискаревском проспекте Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге внезапно умер трехлетний ребенок после домашнего лечения. Мальчику стало плохо в начале декабря. У ребенка поднялась температура, начался кашель, насморк. Все выглядело, как обычная простуда, поэтому родители просто начали лечить сына обычными лекарствами. Но спустя всего пару дней ребенок умер. Об этом 8 декабря 2022 года пишет "Мойка78".

- 7 декабря бригаду скорой помощи вызвали в квартиру дома на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе города. Маленькому пациенту было всего три года. За несколько дней до этого мальчик простудился и у него поднялась температура, - сообщает издание.

Родители стали лечить ребенка на дому, купит ему лекарства в аптеке. Однако ничего не помогало. Когда медики приехали на вызов, то ребенок был уже мертв.