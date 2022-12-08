Грудной ребенок за несколько часов умер от простуды в Петербурге

Грудной ребенок за сутки умер от простуды в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге грудной ребенок внезапно умер от высокой температуры. Все произошло в Красносельском районе 7 декабря 2022 года. В семье мигрантов из Таджикистана, которые проживают на улице Коммунаров в Горелово, находится пятимесячный ребенок, у которого утром поднялась температура. К обеду родители вызвали скорую помощь, но оказалось уже поздно. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Утром 7 декабря у мальчика поднялась температура. Днем ему вызвали скорую помощь. Около 14 часов бригада прибыла по вызову к частному дому на улице Коммунаров в Горелово. Родители выбежали навстречу машине с ребенком на руках. При осмотре стало понятно, что младенец уже мертв, - рассказал источник.

Услышав слова о смерти ребенка, родители схватили тело, сели в свой автомобиль и отвезли малыша в поликлинику. Но и там врачи лишь констатировали смерть.

Тело ребенка направили в морг для установления причины смерти.