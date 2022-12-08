В Смольном объяснили трудности с уборкой снега в Петербурге

В Смольном объяснили трудности с уборкой снега в центре Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург пришла настоящая зима со снегом. Один снежный циклон сменяет другой, город становится все белее, а горожане недовольнее сугробами и "кашей" под ногами. В Смольном объяснили, с чем связана трудность уборки дорог и тротуаров.

- Вторжение циклонов в наш субъект привело к тому, что снег последние двое суток идет с небольшими перерывами. В таких условиях дорожные специалисты поставлены в нелегкое положение. Прометенная единожды улица через 15 минут уже покрыта новым слоем, и приходится возвращаться на нее снова. Это нисколько не отменяет и не останавливает уборку, просто оценить ее качество сейчас довольно сложно, - пояснили в комитете по благоустройству.

Отмечается, что ситуация в спальных районах Петербурга лучше, чем в центре. За счет того, что там широкие улицы и менее интенсивное движение, уборка происходит быстрее и проще. В центре же за счет узких улицы многие места могут убрать лишь дворники.