Суд Петербурга вынес приговор пьяной матери, по вине которой младенец утонул в ванной Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд наказал мать, по вине которой утонул маленький ребенок. Заседание состоялось 8 декабря 2022 года в Приморском районом суде. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе.

- Трагедия произошла днем 27 апреля женщина была дома вместе с детьми в квартире на Авиаконструкторов. Мать была пьяна и решила искупать двух своим маленьких детей двух лет и одного года, - рассказали в пресс-службе судов.

Мать посадила детей в ванную с водой, а сама вышла из комнаты по своим делам. В это время младший ребенок захлебнулся.

Суд установил, что ранее женщина не судима, вину в смерти ребенка признала и раскаялась. Также семья женщина признана находящейся в социально-опасном положении.

Матери ограничили свободу на 1 год и 4 месяца, запретили выезжать за пределы Петербурга, а также выходить из квартиры в ночное время суток и посещать места проведения массовых и иных культурно-развлекательных мероприятий.