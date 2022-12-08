Закон о выгуле и содержании домашних животных в Петербурге разработают в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году в Санкт-Петербурге разработают закон, устанавливающий правила выгула собак, а также содержания домашних животных в целом. Ранее Законодательное собрание города приняло решение о необходимости урегулировать этот вопрос на уровне городского закона. Об этом в Смольном рассказали 8 декабря 2022 года.

- У многих петербуржцев дома живут собаки. На их плечах лежит большая ответственность за питомца и его воспитание. Собаку необходимо выгуливать, приучать к правильному поведению в обществе людей, - отметил губернатор Александр Беглов.

В Петербурге создадут специальную рабочую группу по разработке законопроект. В состав этой группы могут войти зооактивисты и сами горожане, чтобы иметь возможность вносить свои предложения и коррективы.

Напомним, что помимо свода правил, также будут решены вопросы об установлении ответственности за их нарушение.