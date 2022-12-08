Пассажир маршрутки вылетел через лобовое стекло при ДТП в Петербурге

Человек вылетел через лобовое стекло маршрутки во время ДТП Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге рано утром 8 декабря 2022 года произошло ДТП с участием маршрутки. Судя по всему, маршрутное такси, которое продолжает курсировать в Красном Селе, столкнулось с автобусом. Да так сильно, что один пассажир вылетел через лобовое стекло. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Маршрутное такси номер 639а в 07:04 утра попало в аварию на въезде в Красное Село. Все живы. Но пассажир с переднего сиденья возле водителя вылетел через лобовое стекло, - рассказали свидетели.

Пассажир словно родился в рубашке, так как при падении на асфальт получил лишь небольшие ссадины. Госпитализация ему не потребовалась.

Очевидцы отмечают, что в аварии виновен водитель маршрутки, который не соблюдал скоростной режим и дистанцию.