Новогоднее предложение от билайна – суперспособность в обмен на соты

Источник: пресс-служба билайн

Директор по развитию новых продуктов билайна Дарья Кучинская представила специальное новогоднее предложение для действующих и новых абонентов сотового оператора. Она рассказала об этом в ходе пресс-конференции, прошедшей в Петербурге.

Предложением могут воспользоваться абоненты Тарифа UP. По словам Дарьи Кучинской, на Тариф UP, который был запущен летом этого года, уже перешли более 1,2 млн клиентов. Новый тариф отличается использованием игровых механик – в нем «живут» пять виртуальных персонажей, которые называются апперы. Кроме того, клиенты могут настраивать тариф под свои потребности. UP заменил собой практически всю тарифную линейку оператора.

Пользователи тарифа – как действующие, так и новые, получат возможность выбрать подарок. С 1 декабря 2022-го по 15 января 2023-го года одну из суперспособностей аппера можно получить бесплатно на месяц. Для этого сначала требуется забрать подарочные 100 сот (внутренняя валюта билайна) в мобильном приложении и поменять их на активацию суперспособности.

Фото: пресс-служба билайн

Например, аппер-панда Тапа своей суперспособностью добавит 1000 минут для звонков на номера билайна внутри сети. Суперспособность дракона Юнга — это дополнительные 15 Гб интернета, которые добавляются к основному пакету, выбранному клиентом в тарифе-конструкторе. Пчела Базя за 100 сот добавляет 50 Гб интернета для всей семьи, которыми можно делиться с подключенными к услуге «Дели всё» номерами.

Также Дарья Кучинская рассказала, что внутренняя валюта соты появились в тарифе в октябре этого года. Ее можно заработать, выполняя специальные задания, более 50 тыс. клиентов билайна выполняют эти задания ежедневно.

В 2023 году билайн планирует построение единой программы лояльности для клиентов, которая также будет базироваться на принципах геймификации, а также интеграцию других бизнес-направлений в задания для пользователей Тарифа UP.

Реклама. beeline.ru LjN8KCNjP