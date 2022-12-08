Каждый десятый житель Петербурге не может оформить налоговый вычет из-за неофициальной работы

Каждый десятый работник в Петербурге не может оформить налоговый вычет из-за неофициальной зарплаты Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Каждый десятый работающий житель Санкт-Петербурга хотел бы оформить налоговый вычет, да не может из-за неофициального трудоустройства. Такие данные приводит 8 декабря 2022 года сервис hh.ru, проведя исследование. А возможностью вернуть деньги за расходы пользуются всего 39 процентов работающих горожан.

- 39 процентов работающих жителей Петербурга оформляют налоговый вычет, причем один человек может оформить разные виды вычетов. Еще 53 процента опрошенных признались, что у них нет подходящих статей расходов, а 13 процентов были бы рады оформить налоговый вычет, но не могут этого сделать из-за неофициального дохода, - говорится в исследовании.

В основном горожане оформляют имущественный вычет. На втором месте по популярности оказались расходы на лечение и лекарство, на третьем - вычет за обучение.

Также примечательно, что женщины чаще мужчин оформляют вычет.