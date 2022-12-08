Депутат из Карелии получил условный срок за «минирование» самолета в Пулково

Суд дал три года условно депутату, "заминировавшему" самолет в Пулково. Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский райсуд Петербурга вынес приговор в отношении муниципального депутата из Карелии, который «заминировал» самолет в аэропорту Пулково. Инцидент произошел летом нынешнего года. А причиной стало двойное непопадание на рейс до Самары, куда народный избранник пытался улететь с сыном.

- Вылет был в 9:20. Мы 40 минут простояли в очереди. Никто не объявил, что регистрация закрывается. Но когда мы подошли к стойке, нам сказали, что мы опоздали, - рассказал сам депутат в интервью «КП-Петербург».

Билеты были невозвратными. Тогда мужчину купил другие билеты и снова стал ждать вылета, прошел регистрацию, но пропустил объявление о начале посадки. Услышал только про ее окончание. И второй раз депутату не удалось улететь в Самару.

Тогда мужчина не выдержал и по телефону сообщил о взрывном устройстве. Рейс задержали на 1,5 часа, но вместо посадки на борт, депутата отвели в полицию. Мужчина заяви, что лишь отел восстановит справедливость, но на него завели уголовное дело. В Самару он улетел с третьей попытки.

А теперь суд вынес приговор: три года лишения свободы условно. Вину депутат не признал.