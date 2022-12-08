Угрозыск нашел супружескую пару, организовавшую притоны с проститутками в Петербурге

Возбуждено уголовное дело по статье «организация занятия проституцией» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативники уголовного розыска прекратили работу сети притонов для занятия проституцией. По версии следствия, супружеская пара из Петербурга еще в 2019 году открыли три салона по предоставлению интимных услуг. Притоны располагались прямо в жилых домах.

- В салонах работали девушки из ближнего и дальнего зарубежья, а также россиянки. К административной ответственности привлечены 16 девушек, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье «организация занятия проституцией». Сотрудники уголовного розыска передали материалы дела Следственному комитету в Петербурге, который продолжит расследование.

Напомним, по этому же делу в получении взятки подозревают сотрудника отдела полиции. По версии следствия, мужчина мог получать деньги от организаторов притона за покрывательство.