Более 60% жителей Петербурга вакцинировались от гриппа

В Петербурге продолжается вакцинация от гриппа и ковида Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга активно вакцинируются от гриппа. Прививки от вируса поставили уже 60,5 процентов населения. Это более 3,2 миллиона петербуржцев. Только за одну неделю вакцинацию от гриппа прошли более 32 тысяч человек.

- Сейчас в Петербурге отмечается превышение эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ. Предотвратить тяжелое заболевание и сдержать эпидемические подъемы заболеваемости может помочь высокий охват населения профилактическими прививками, - отметил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в своем телеграмм-канале.

На этой неделе в 13 районах города работали 133 прививочные бригады, которые вакцинировали жителей Петербурга от гриппа. Кроме этого, в Северной столице продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Поставить прививку от ковида или получить интерназальную вакцину можно в 161 пунктах в разных районах Петербурга.