Главу отдела полиции в Петербурге задержали за крышевание борделей

В Петербурге пресекли деятельность супругов, организовавших сеть салонов интимных услуг Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали начальника отдела полиции в Выборгского района, а также семейную пару по делу о сексуальных притонах. Супруги организовали в городе три интимных салона, а сотрудник полиции крышевал их деятельность, получая взятки. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Полицейскими установлено, что организаторами противоправной деятельности является супружеская пара, проживающая в Красносельском районе города. С 2019 года они организовали работу трех салонов по предоставлению интимных услуг, - сообщили стражи порядка.

Так, салоны находились в жилых домах на проспекте Просвещения, на Литейном и на Хасанской улице. Из борделей в полицию доставлено 16 женщин, работавших на "предпринимателей".

Помимо семейной пары в преступной деятельности подозревается сотрудник 36-го отдела полиции по Выборгскому району. Поэтому к расследованию привлечены сотрудники управления собственной безопасности. Возбуждены уголовные дела.