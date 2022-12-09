Самый большой рост зарплат произошел в сфере производства в Петербурге в декабре 2022 года

Рейтинг профессий с самой высокой зарплатой в декабре в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге к декабрю 2022 года подросли зарплаты во многих трудовых сферах. На данный момент средняя предлагаемая зарплата в городе более 64,5 тысяч рублей. Специалисты hh.ru провели анализ рынка и выяснили, работникам каких профессий в городе готовы платить самые высокие зарплаты в декабре этого года.

- Сильнее всего за год зарплата выросла в сфере производства – здесь работодатели повысили доход на 8 процентов до 71,5 тысяч рублей или более чем на 5 тысяч рублей. Есть также рост доход в сфере маркетинга и рекламы (плюс 8 процентов до 69,3 тысяч рублей). В целом в 23 профессиональных сферах петербургского рынка труда за год произошло повышение доходов работников, - сообщил специалисты.

Так, хороший рост показали сферы в высшем менедженте, консультировании, добыче сырья, производстве и строительстве. Разумеется, зарплаты от 200 тысяч и выше сохранились в сфере IT, ресторанном бизнесе.