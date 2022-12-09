Завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»

Производство на заводе Nissan начнется в 2023 году под управлением АвтоВАЗа Фото: Олег ЗОЛОТО

Российский производитель "АвтоВАЗ" возьмет под свое управление бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге. Ранее активы компании были переданы ФГУП "НАМИ". Ожидается, что производство возобновится в 2023 году. Об этом 9 декабря пишет ТАСС.

- Активы Nissan принадлежат сегодня НАМИ, управление будет осуществляться "Автовазом". В первую очередь это "Автоваз", вновь появившийся "Москвич", Haval также наращивает объемы производства. И к этому времени еще появится производство в том числе на площадке Nissan, которое также, как мы ожидаем, будет осваиваться "Автовазом", - приводит издание слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Министр считает, что в 2023 году стоит ждать более высоких показателей авторынка, так как производство в России будет активно наращивать темпы.