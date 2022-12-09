Беглов возложил цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду» в четь Дня Героев Отечества

В День Героев Отечества Александр Беглов возложил цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. В честь этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду» на площади Восстания. Вместе с ним в церемонии приняли участие представитель президента Александр Гуцан, глава ЗакСа Александр Бельский и многие другие.

- В нашей стране всегда чтили героев, защитников Отечества. Но у петербуржцев к этому празднику особое отношение. Наш город удостоен высокого звания Город-Герой. Мы гордимся им. Как и подвигами отцов и дедов, - отметил градоначальник.

Отметим, что в День Героев Отечества по традиции проводятся памятные акции, возлагаются цветы на могилы героев и воинские захоронения.