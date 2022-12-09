Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье9 декабря 2022 8:51

В Петербурге на добровольцах испытают обновленную вакцину от коронавируса

Их проведет НИИ гриппа имени Смородинцева
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Новый вариант вакцины от ковида испытают на добровольцах.

Новый вариант вакцины от ковида испытают на добровольцах.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Испытания обновленной вакцины от коронавируса на добровольцах проведут в Петербурге. С 12 декабря тестирование препарата начнет Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева.

- Идет набор добровольцев в исследование эффективности вакцины ГамКовидВак («Спутник V») против COVID-19 с обновленным антигенным составом для профилактики заболевания, вызванного актуальными штаммами — Омикрон и Дельта, - сообщает пресс-служба НИИ.

В отличие от начала пандемии, когда никто из ученых не был знаком с коронавирусом, сейчас уже есть наработанный опыт. В институте отмечают, что «Спутником» с января 2020 года привито больше миллиона человек, он эффективен и, что важно не меньше, безопасен.

Видимо поэтому, сумма вознаграждения для добровольцев, которым вколят или введут назально вакцину, небольшая - всего 12 тысяч рублей. Их выплатят после окончания испытаний, которые продлятся 35 дней.