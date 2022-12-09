В Петербурге на добровольцах испытают обновленную вакцину от коронавируса

Новый вариант вакцины от ковида испытают на добровольцах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Испытания обновленной вакцины от коронавируса на добровольцах проведут в Петербурге. С 12 декабря тестирование препарата начнет Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева.

- Идет набор добровольцев в исследование эффективности вакцины ГамКовидВак («Спутник V») против COVID-19 с обновленным антигенным составом для профилактики заболевания, вызванного актуальными штаммами — Омикрон и Дельта, - сообщает пресс-служба НИИ.

В отличие от начала пандемии, когда никто из ученых не был знаком с коронавирусом, сейчас уже есть наработанный опыт. В институте отмечают, что «Спутником» с января 2020 года привито больше миллиона человек, он эффективен и, что важно не меньше, безопасен.

Видимо поэтому, сумма вознаграждения для добровольцев, которым вколят или введут назально вакцину, небольшая - всего 12 тысяч рублей. Их выплатят после окончания испытаний, которые продлятся 35 дней.