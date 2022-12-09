Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в Петербурге

В Петербурге определили самые высокооплачиваемые профессии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в Санкт-Петербурге на конец года. Так, с начала 2022 года на рынке труда доступны более 13 тысяч вакансий с доходом более 270 тысяч рублей. Из них около 15 процентов еще доступны в декабре года. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

- В целом за год доля предложений о работе с высокой зарплатой в городе выросла на 86 процентов. Если же сравнивать с зарплатами в начале этого года, средняя зарплата в Северной столице стала больше на 3 процента или 3 000 рублей, - говорится в исследовании.

Так, зарплату под 83 тысячи рублей предлагают специалистам в сфере высшего менеджмента, консультанты могут зарабатывать по 76 тысяч рублей, а в автомобильном бизнесе платят по 71 тысяче рублей.

Что касается зарплат от 200 тысяч и выше, то это программисты, шеф-повара, продюсеры и менеджеры по продажам кухонной мебели.