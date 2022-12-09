Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса и троллейбуса в Петербурге

Троллейбус врезался в автобус на улице Типанова. Фото: vk.com/spb_today

Восемь человек пострадали в серьезном ДТП с участием автобуса и троллейбуса в Московском районе Петербурга. Авария призошла днем в пятницу на улице Типанова. Здесь троллейбус врезался в стоящий туристический автобус. По словам очевидцев, троллейбус подрезала женщина на внедорожнике.

- На Типанова, 25/1 женщина на джипе из второго ряда решила повернуть в карман. В результате ее маневра водитель троллейбуса резко дал по тормозам, после чего произошел и занос в стоящий автобус, - сообщили свидетели аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автобус на момент столкновения был пустым. А все пострадавшие - пассажиры троллейбуса.

- В результате ДТП пострадали восемь человек, - рассказали «Мойке 78» в пресс-службе Горэлектротранса.

Помощь пассажирам оказали врачи скорой помощи, точное количество госпитализированных уточняется. Движению электротранспорта инцидент не помешал, троллейбусы на линии работают штатно. Причины аварии устанавливает ГИБДД.