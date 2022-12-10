Троллейбус врезался в припаркованный автобус и легковушку в Петербурге

Автоледи врезалась во встречный троллейбус, а тот отбросило на автобус. Фото: ДТП и ЧП

В Петербурге возбудили уголовное дело после жесткого ДТП на Типанова. 9 декабря в Московском районе произошло столкновение троллейбуса, автобуса и легковушки. По данным следователей, автоледи за рулем Nissan Pathfinder, поворачивая с левого ряда в «карман», въехала встречный троллейбус «ВМЗ», его в свою очередь припаркованный автобус.

- В результате ДТП кондуктор троллейбуса 1952 года рождения, госпитализирован в больницу в тяжелой степени тяжести здоровью и трое пассажиров госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Следователи разбираются в обстоятельствах уголовного дела.