Облачная бесснежная погода ждет Петербург в воскресенье

Снегопад накроет город в начале рабочей недели Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в Петербурге в воскресенье обещает быть приятной. Как рассказал в своем телеграм-канале главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в регионе будет царить облачная с небольшими прояснениями погода.

Вышедшее с утра солнце скоро может скрыться за облаками, но зато от дня можно не ждать снежных залпов - вероятность осадков, отметил эксперт, близка к нулю.

- Сегодня Северная столица будет находиться под влиянием антициклона с северо-востока, - сказал Михаил Леус.

Температура воздуха не опустится ниже -4...-6 градусов, по области может быть чуть холоднее, до -9. Ветер подует с северо-востока и будет не очень крепким - всего 4-9 м/с, а атмосферное давление подрастет до 764 мм рт.ст.

Очередной снегопад, подытожил Леус, грозит Петербургу уже в понедельник. Температура воздуха при этом останется такой же.