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НовостиПроисшествия11 декабря 2022 10:27

Шоумена Стаса Барецкого избили и ограбили возле клуба на Московском проспекте

Мужчина угодил в больницу с сотрясением мозга и ушибами
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
У шоумена отобрали деньги и телефон.

У шоумена отобрали деньги и телефон.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Утро у шоумена Стаса Барецкого не задалось - поход в ночной клуб обернулся для мужчины госпитализацией. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, около шести часов утра шоумена избили и ограбили возле заведения на Московском проспекте.

Со слов Барецкого, он повздорил с двумя посетителями клуба. Почему ночные тусовщики вцепились друг в друга, история пока умалчивает. Словесный конфликт быстро перерос в побои - мужчины избили шоумена по голове, отобрали у него телефон и 120 тысяч рублей. Барецкому разборки дались тяжело - ему даже пришлось наведаться в больницу.

- 50-летнего мужчину госпитализировали, он в удовлетворительном состоянии, - уточнил источник.

Агрессивные незнакомцы оставили шоумену в «подарок» сотрясение мозга и ушибы по всему лицу. Полиция начала разбираться в случившемся.