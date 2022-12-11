Восемь рейсов задержали и один отменили в Пулково днем 11 декабря

Отмененный рейс должен был следовать в Москву. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не у всех пассажиров аэропорта Пулково дела идут по плану - рейсы в некоторые города задерживаются. А один и вовсе отменен. Об этом говорят данные онлайн-табло аэропорта днем 11 декабря.

Задержка коснулась перелетов в Ульяновск (петербуржцы должны были вылететь еще в 12.55 авиакомпанией «Победа»), в Казань (13.25, «Смартавиа»), в Якутск (14.30, «Якутия»).

Не повезло и тем, кто собирался в Москву. Так, задерживается рейс, запланированный на 16.00 («Уральские авиалинии»), совсем отменен рейс на 16.20 («Азимут»). Кстати, столица сегодня страдает от дождя и гололедицы после обильного снегопада, десятки рейсов во всех аэропортах Москвы отменяются и задерживаются.

- Аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Задержек на вылет по метеусловиям нет. Задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт. Причина задержки на вылет рейса в Казань – метеоусловия аэропорта Казани, - сообщили «КП» в пресс-службе аэропорта.

Придется подождать и пассажирам трех вечерних рейсов - в Хургаду, Москву и Иваново.