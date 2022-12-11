Движение по Петроградской стороне перекрыли до 14 декабря из-за провала грунта

Точную локацию провала грунта не называют Фото: Олег ЗОЛОТО

Поездки петербургских водителей по Петроградской стороне немного усложнились - 11 декабря на одном из участков дорог провалился грунт. Движение по опасной зоне перекрыли в обе стороны. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По словам инспекторов, неприятность затронула участок от улицы Рентгена до Казарменного переулка. Работы по восстановлению дороги здесь продлятся до среды, 14 декабря.

- Планируйте путь заранее, - попросили автомобилистов дорожные полицейские.

Причина провала грунта и его точное расположение в ведомстве не уточнили.

Временные трудности с передвижением ждут водителей еще в нескольких точках города, ранее предупреждала ГАТИ. С 12 по 25 декабря будет сложно проехать по Косой линии Васильевского острова, а до 16 декабря совсем закроется проезд по Михайловскому переулку в Кировском районе. Также ограничено движение по участку улицы Коллонтай (до 17 января) и на ее пересечении с улицей Лопатина (до 4 февраля).