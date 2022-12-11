Петербуржцам напомнили золотые правила выбора сыра

Специалисты советуют отдавать предпочтение сырам в фабричной упаковке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В петербургском управлении Роспотребнадзора напомнили горожанам самые важные правила выбора сыра. Полезную памятку опубликовала пресс-служба ведомства.

В первую очередь специалисты советуют прочесть название сыра и внимательно изучить состав на этикетке. При выборе сырного куска выигрывает тот, что в фабричной упаковке - на нем гарантированно есть состав и дата, до которой его нужно съесть.

Если уж продукт выбирается с витрины, полной нарезанных на треугольники сырных голов, стоит обратить внимание еще на несколько вещей. В Роспотребнадзоре отмечают, что рисунок на разрезе должен быть ровным - круглые, овальные или угловатые глазки, в зависимости от сорта. Трещины и неровности не допускаются.

- Цвет от белого до светло-желтого, ровный по всей массе. Консистенция эластичная, однородная, не допускается рыхлая и потрескавшаяся, - говорят специалисты.

Корочка у сыра должна быть ровной и тонкой, а вот толстый подкорковый слой - плохой признак. Конечно, много о продукте скажет и аромат. Он должен быть сладковато-пряным или слегка кисловатым, но не тухлым, сальным или прогорклым. Следить нужно и за наличием плесени - она хороша только для особых сортов.