Восемь пригородных электричек Петербурга сократили время в пути

Речь идет о поездах, соединяющих Петербург с Тосно, Тихвином, Выборгом и Волховстроем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 11 декабря в Ленобласти ускорили пригородные электрички по четырем направлениям. Подробности ленинградцам разъяснили в региональной официальной группе всероссийского портала «Объясняем.рф».

- В новом графике заложено ускорение для восьми электричек, - уточнили эксперты. Речь идет о поездах из Петербурга в Тосно и в Тихвин, а также из Выборга и Волховстроя до Петербурга.

На 11 минут ускорится «Ласточка» № 7003, курсирующая из Петербурга до Тосно. На 21 минуту станут быстрее электропоезда № 6786 (из Выборга до Северной столицы) и № 6009/6010 (из Петербурга до Тихвина). «Метеором» можно признать электричку № 6419/6420, работающую на маршруте Волховстрой - Петербург - она будет довозить пассажиров аж на 34 минуты быстрее.

Конкретные изменения специалисты посоветовали смотреть в расписании на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.