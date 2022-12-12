Лоси стали выходить на посыпанные солью дороги Петербурга и Ленобласти

Лосей могут привлечь посыпанные солью дороги в Петербурге и Ленобласти. Фото: СОЦСЕТИ

Лоси могут активнее выходить на дороги Петербурга и Ленобласти из-за соли, обильно посыпанной на проезжей части. Об этом пишет online47.ru со ссылкой на зоолога Павла Глазкова. Специалист напомнил, что в 47 регионе сохатых довольно много, а в Северной столице их численность не превышает 30 особей. Для нормального пищеварения лоси ищут соль. Так что во время зимы их может привлечь «приправа» от дорожников и коммунальщиков.

- Но эти реагенты отнюдь не полезны для лосей, - цитируют предупреждение Глазкова в издании.

К слову, у сохатых недавно закончился гон. Самцы уже начали избавляться от рогов, которые встречаются охотникам в лесу. Сейчас «корона» не нужна лосям, потому что они распределили между собой всех самок и за них можно не больше не бороться. Однако некоторых молодых сохатых с рогами можно увидеть еще и в январе, и в феврале.