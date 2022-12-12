Подросток разбился насмерть за рулем родительской машины под Петербургом

Подросток без прав сел за руль иномарки и разбился под Петербургом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Под Санкт-Петербургом подросток попал в смертельное ДТП на родительской машине. Трагедия произошла рано утром 11 декабря 2022 года на трассе во Всеволожском районе. 16-летний мальчик гнал по дороге, не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Автомобиль Renault Logan 11 декабря в 4:50 утра на 25 километре автодороги "Осиновая Роща - Магистральная" во Всеволожском районе вылетел в кювет с левой стороны и опрокинулся. Находившийся за рулем 16-летний житель Сертолово погиб на месте происшествия, - рассказал источник.

Известно, что погибший мальчик учился в колледже. Машина, на которой он разбился, принадлежит его родителям. Знали ли взрослые о том, что сын сел ночью за руль автомобиля, не уточняется.

По факту аварии проводится проверка и уточняются детали произошедшего.